В Красноярске ищут родителей оставленного на улице 5-летнего мальчика. Фото: МВД по краю

Утром 18 марта в Октябрьском районе Красноярска был найден мальчик. Полицейские просят помощи в установлении личности малыша.

На мальчика обратила внимание неравнодушная красноярка. Ребенок сидел во дворе дома На Тотмина, 35. Он был одет в старую легкую одежду не по размеру и сланцы, хотя на улице утром было около 0 градусов. У него также сбрит клок волос на голове и предположительно травмировано ухо.

Ребенок не смог назвать свой адрес и как он оказался во дворе дома, но указал свой возраст (5 лет) и имя (Федя). При этом никаких сообщений о пропаже не поступало. Сейчас полицейские разыскивают родителей мальчика, а также просят красноярцев помочь в установлении личности.

Обновлено: мама мальчика найдена!