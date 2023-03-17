Канского подростка Никиту Уварова, осужденного по делу о «взрыве ФСБ в Minecraft», увезли из воспитательной колонии

Фото: соцсети молодого человека

Лидера «каннских подростков» Никиту Уварова, осужденного по делу о «взрыве ФСБ в Minecraft», увезли из воспитательной колонии в неизвестном направлении. Об этом сообщает «ПМ» со ссылкой на маму мальчика.

Куда делся парень – ей неизвестно. Начальник колонии говорит о том, что не знает, где сейчас находится Никита, так как он только вышел из отпуска. Анна подозревает, что это просто предлог для отмены интервью с одним из красноярских изданий. Ведь о том, что парня переводят куда-либо, или о его болезни, ей никто не сообщал.

«Комсомольская правда»-Красноярск запросила информацию в ГУФСИН.

Напомним, что Военная коллегия Верховного суда РФ вынесла окончательный приговор лидеру «канских подростков» Никите Уварову. Это была последняя инстанция.

В минувшем году 1-й Восточный окружной военный суд отправил молодого человека на 5 лет в воспитательную колонию. Двух его приятелей не стали лишать свободы, они отделались условными сроками на 3 и 4 года каждый.

Никиту Уварова же признали виновным в прохождении обучения для террористической деятельности». Верховный суд оставил приговор без изменений. Сам парень виновным себя так и не признал.

В июне 2020 года в Канске Красноярского края задержали трех подростков. Они попались на переписке в мессенджере, где молодые люди делились рецептами изготовления взрывчатки. Также оказалось, что приятели взрывали на пустырях и коктейли Молотова, обсуждали идею взорвать здание ФСБ в игре Minecraft.