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НовостиПроисшествия15 марта 2023 6:14

Красноярского телеведущего Максима Гуревича выпустили из СИЗО

Теперь он находится под домашним арестом
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Красноярского телеведущего Максима Гуревича выпустили из СИЗО

Красноярского телеведущего Максима Гуревича выпустили из СИЗО

Фото: Мария ЛЕНЦ

15 марта в Красноярске телеведущему Максиму Гуревичу изменили меру пресечения. Об этом сообщает пресс-служба судов Красноярского края.

19 января Гуревича отправили в СИЗО на 2 месяца – как раз до марта. По окончании срока Железнодорожный суд решил перевести Гуревича под домашний арест. Находиться дома он будет до 15 мая. В отношении телеведущего установлены определенные запреты и ограничения.

В январе Максима Гуревича заподозрили в хищении денег для одаренных детей. По версии следствия, Гуревич, являясь руководителем ООО «Современное производство», похитил 5 млн рублей, которые были выделены из бюджета на подарки одаренным детям. Свою вину шоумен признал частично.