Красноярского телеведущего Максима Гуревича выпустили из СИЗО Фото: Мария ЛЕНЦ

15 марта в Красноярске телеведущему Максиму Гуревичу изменили меру пресечения. Об этом сообщает пресс-служба судов Красноярского края.

19 января Гуревича отправили в СИЗО на 2 месяца – как раз до марта. По окончании срока Железнодорожный суд решил перевести Гуревича под домашний арест. Находиться дома он будет до 15 мая. В отношении телеведущего установлены определенные запреты и ограничения.

В январе Максима Гуревича заподозрили в хищении денег для одаренных детей. По версии следствия, Гуревич, являясь руководителем ООО «Современное производство», похитил 5 млн рублей, которые были выделены из бюджета на подарки одаренным детям. Свою вину шоумен признал частично.