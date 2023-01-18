В Красноярске задержали телеведущего Максима Гуревича за хищение денег для одаренных детей

Силовики надели на ведущего наручники Фото: скриншот

В соцсетях Красноярска появилось видео задержания известного в городе телеведущего и бывшего главы пресс-службы правительства Максима Гуревича. Его подозревают в хищении.

По данным паблика «ЧП-Красноярск», Гуревич присвоил себе больше пяти миллионов рублей. Деньги предназначались для награждения одаренных детей. Сейчас Максим Гуревич - заместитель директора Красноярского центра инноваций и энергоэффективности.

В соцсетях сообщается, что добровольно открыть дверь он отказывался, пока ее не стали взламывать. Там же пишут, что против Гуревича завели уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере, за которую можно лишиться свободы на срок до 10 лет.

Задержание произошло в квартире ведущего. Силовики надели на него наручники. Официальных комментариев от полиции и следственного комитета пока нет. В соцсетях же обещают поделиться подробностями позже.