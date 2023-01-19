Максим Гуревич Фото: ЧП Красноярск

Красноярский телеведущий Максим Гуревич частично признал свою вину в хищении денег для одаренных детей. Как пояснили в СК, также свою вину частично признал и коллега.

Напомним, что в отношении Гуревича и его коллеги – они оба руководители ООО «Современное производство» - было зведено уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное группой лиц, в особо крупном размере с использованием служебного положения». Обоих мужчин задержали, следствие будет ходатайствовать в суд об их аресте.

В социальных сетях появилось видео с задержания телеведущего – добровольно Гуревич дверь открывать отказался, но когда спасатели достали болгарку и хотели её взламывать, сразу же появился на лестничной площадке.

По версии следствия, директор и исполнительный директор, сговорившись между собой, в декабре 2021 года похитили из бюджета Красноярского края больше 5 миллионов рублей. Эти деньги были предназначены для закупки и вручения подарков одаренных детям в области культуры и искусства, образования, физической культуры и спорта.

Выделяло их министерство спорт региона социально ориентированной некоммерческой организации - Красноярская региональная общественная организация родителей по защите прав детей с ограниченными возможностями «Открытые сердца». «Открытые сердца» наняли «Современное производство», чтобы те организовали мероприятие, церемонию награждения детей, закупили подарки.

В итоге Гуревич вместе с коллегой в договорах искусственно завышали стоимость работ, аренды оборудования, подарков и так далее.

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