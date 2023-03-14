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НовостиОбщество14 марта 2023 14:49

Губернатор Красноярского края рассказал о спасении госпитализированного Розенбаума

По словам Усса, ситуация при госпитализации была непростой
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: ГУФСИН по Красноярскому краю

Фото: ГУФСИН по Красноярскому краю

Губернатор Александр Усс поделился подробностями госпитализации музыканта Александра Розенбаума. Народный артист оказался в БСМП после своего концерта в Красноярске – у него был диагностирован тромб.

По словам Усса, он поговорил с Розенбаумом по телефону. Ситуацию губернатор назвал «непростой», но отметил, что сейчас музыкант в порядке.

– Александр Яковлевич полон оптимизма, благодарит врачей и всех, кто его поддерживает. Ситуация действительно была непростая. В БСМП вовремя оказали нужную помощь, операция прошла удачно. Еще один повод сказать спасибо нашим медикам за профессионализм и преданность делу, – добавил Усс.

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«КП-Красноярск» стало известно, что нога у артиста болела еще во время выступлений в Красноярске. Но он не подавал виду. Прихрамывал, но держался как обычно, старался не беспокоить окружающих и лечился сам.