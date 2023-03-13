В красноярском суде назвали причины освобождения Аркадия Волкова по УДО Фото: Мария ЛЕНЦ

В суде объяснили, как экс-дептута Горсовета Аркадий Волков вышел из колонии по УДО. Разъяснение представила пресс-служба судов Красноярского края.

Напомним, что Волкова вышел на свободу на прошлой неделе. В 2019 году ему назначили наказание в виде 7 лет лишения свободы за финансовые махинации в проекте «Машина добрых дел». Включая СИЗО Волков пробыл в местах лишения свободы около 5 лет.

В пресс-службе судов пояснили за какие заслуги бывший политик вышел раньше срока: добровольное возмещение ущерба, признание вины, сотрудничество со следствием, раскаяние, явка с повинной, публичные извинения, признание гражданских исков и участие в подготовке поправок в Конституцию РФ.

Кроме того, суд учел, что Волков осужден впервые, проблем во время отбывания срока не доставлял, на работе и дома характеризовался положительно. Волков также поделился своими планами на будущее – уход за родителями и трудоустройство.