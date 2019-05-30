Экс-депутату красноярского Горсовета за «Машину добрых дел» вынесли неожиданно жесткий приговор

В Железнодорожном районном суде прошло последнее заседании по делу бывшего депутата Горсовета Аркадия Волкова. Более часа судья зачитывал приговор. Переполненный зал слушал стоя, как и положено по регламенту. Говорят, людей пришло так много, что пришлось менять один зал на другой, более просторный.

Было тесно, душно, кто-то даже потерял сознание. Однако все стояли и слушали. И вот в конце прозвучало самое главное: «признать Волкова Александра Сергеевича виновным в совершении преступления… и назначить ему наказание в размере 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима».

Изначально государственный обвинитель просил для него 11 лет «строгого» – как за самое тяжкое наказание, почти за убийство. А тут ведь мошенничество и получение взятки. И речь идет о сумме в размере 800 тысяч рублей, которые Волков незаконно получил с двух организаций – с «КрасТЭК» и «Комфорт». Столь строгий приговор удивил не только товарищей, но даже политических противников. «Кто-то миллионами взятки брал, им – домашний арест, а тут и миллиона нет – а получил, как за бандитизм» - пишут они в социальных сетях.

Сам Волков пришел утром в зал суда уже с сумкой, в ней одежда и книги – знал наперед, что домой в этот день не вернется. И действительно, сразу же после оглашения приговора на него надели наручники. Адвокат заявил: с приговором не согласны, будут обжаловать.

Все дело в благотворительности

Причина, по которой 38-летний политик попал на скамью подсудимых, его детище, его социальный проект под названием «Машина добрых дел». Он начал его в октябре 2016 года, когда был председателем постоянной комиссии Горсовета по ЖКХ и транспорту.

Эту машину в Красноярске знают многие. Особенно пенсионеры и инвалиды. И неудивительно, ведь проект на них и был рассчитан. Волков приобрел автомобиль «Соболь» и нанял двух мастеров. Один слесарь – сантехник, второй – электрик. Мастера ездили по городу и выполняли заявки пенсионеров: кому – кран починить, кому – розетку поменять, а кому замок в дверь поставить. Мебель, радиаторы, чайники – в общем, решали различные бытовые проблемы пенсионеров, причем для них – совершенно бесплатно. Бабушки были благодарны, иначе им пришлось бы куда-то звонить, вызывать, потом еще деньги платить. А тут – написали заявку, приехали мастера и все сделали. (Неспроста же в зале суда при вынесении приговора было много пожилых людей, которые искренне переживали за Волкова).

А вот это и есть та самая "Машина добрых дел", стоившая депутату свободы. Фото: соцсети

Коллеги-депутаты Волкова за «Машину добрых дел» хвалили. Однако многие задавались вопросом, а откуда у него деньги на благотворительность? Заработную плату на посту депутата он не получает. Высоких должностей в коммерческих компаниях не занимает. Согласно декларации, в 2016 году он заработал 861 тысячу рублей, а супруга – почти 160 тысяч. А ведь на покупку одного только автомобиля ушло наверняка больше, чем полмиллиона рублей. К тому же затраты на бензин, на новые смесители, провода, розетки, лампочки, раковины, отопительные батареи – тоже выливается не в копейку – в рубль. Еще затраты на рекламу в различных журналах и газетах, выступления на радио и телеканала. И самое главное – мастерам наверняка нужно было за работу заплатить.

За что же экс-депутата так сильно наказали

Деятельностью «Машины добры дел» заинтересовались правоохранители. В феврале 2018 года в депутатский кабинет Волкова нагрянула полиция, изъяла все документы, связанные с «Машиной». Поговаривали, что «сдал» Аркадия Волкова кто-то из своих, кто знал внутреннюю сторону его благотворительности.

Первые обвинения в мошенничестве и вымогательстве взятки ему выдвинули в апреле 2018 года. Пострадавшей стороной была компания «КрасТЭК». Выяснилось, что Волков заставил руководство компании принять на работу трех своих мастеров, работавших на «Машине добрых дел». Взамен обещал оказывать покровительство. В штате мастера числились, заработную плату исправно получали, но по факту ни дня на производстве не были. Так продолжалось целый год, ущерб «КрасТЭКу» составил 430 тысяч рублей.

Просидев СИЗО полгода, Волков вышел под домашний арест в октябре прошлого года. А в ноябре ему предъявили второй эпизод мошенничества. На этот раз в отношении управляющей компании «Комфорт». Ей депутат пообещал свое покровительство взамен на «аренду» двоих сотрудников. С мая 2016 по декабрь 2017 года они получили 370 тысяч рублей от «Комфорта», но работу там свою не выполняли.

В своем последнем слове Аркадий Волков вину признал:

- Я признаю, что незаконно устроил работников предприятия. Однако обращаю ваше внимание, что у меня не было цели личного обогащения.

А, может, политика?

На суде присутствовали родители Аркадия Волкова. Они считают, что приговор его сыну слишком суровый. По закону, один год наказания он уже отбыл (сначала полгода в СИЗО, потом под домашним арестом). Теперь еще 6 лет в колонии – бок о бок с убийцами и грабителями. Отец и вовсе уверен, что без политики тут не обошлось – кто-то из оппонентов постарался. Теперь у него остается надежда, что адвокату удастся обжаловать приговор и смягчить его.

И все же, чем мотивированы такие суровые требования стороны обвинения? Этот вопрос нам пообещали прокомментировать в прокуратуре края, куда мы написали соответствующий запрос.