Бывший депутат красноярского Горсовета Аркадий Волков вышел по УДО. Фото: соцсети Владимира Владимирова

Бывший депутат красноярского городского Совета Аркадий Волков вышел на свободу по УДО. Об этом стало известно после того, как в соцсетях появилась его совместная фотография с единомышленником Владимиром Владимировым. Таким образом, Волков отбыл половину срока наказания, назначенного ему судом.

Напомним, что попал экс-депутат под следствие из-за своей инициативы – так называемой «Машины добрых дел». Идея заключалась в помощи малоимущим горожанам. Для этого он нанял сантехника и электрика. Но выяснилось, что на самом деле зарплату этим людям платили организации, где эти рабочие были официально трудоустроены и которые не имели никакого отношения к этой самой «Машине добрых дел». Взамен экс-политик обещал этим организациям свое покровительство.

Изначально сторона обвинения запрашивала Аркадию Волкову 11 лет лишения свободы за мошенничество. По итогу он получил почти 7 лет, а пробыл в заключении в общей сложности, включая следственный изолятор, около 5 лет.