В Красноярске обвинение запросило 12 лет лишения свободы для Анатолия Быкова по второму уголовному делу. Фото: прокуратура Красноярского края

Обвинение запросило для красноярского бизнесмена 12 лет лишения свободы по делу об убийстве Андрее Николова и покушении на Андрея Грабовского. Об этом сообщает прокуратура Красноярского края.

Конкретно Быкова обвиняют в подстрекательстве Александра Живицы к убийству и покушению в 2004 году. В общей сложности по этим делам для Быкова запрашивают 12 лет. А с учетом приговора, вынесенного в 2021 году, предложено отправить бизнесмена и политика на 18 лет в колонию.

Очередное судебное заседание назначено на 30 марта. В производстве находится еще одно уголовное дело в отношении Анатолия Быкова - за убийство в 1998 году.

Еще одно дело – за руководство ОПГ прекращено по нереабилитирующему основанию из-за истечения сроков давности уголовного преследования.

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