В Красноярск на 8 марта будет пасмурно и промозгло Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске спрогнозировали пасмурный и промозглый Международный женский день. Синоптики Гидрометцентра рассказали, какой будет погода в Красноярске на 8 марта 2023 года.

Днем 8 марта в Красноярске небо затянет тучами, возможен снег с дождем. Температура составит около -1 градусов. Зато ветра практически не будет, лишь местами возможно порывы до 10 метров в секунду.

А вот к вечеру начнет холодать. Ночью столбик термометра и вовсе понизится до суровых -12 градусов. Снег продолжит падать, но уже без дождя. В целом после 8 марта в Красноярске прогнозируют кратковременное похолодание.