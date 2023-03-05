В Красноярске на рабочей неделе перед 8 марта потеплеет до +2 градусов

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске предстоящая рабочая неделя обрадует жителей одним выходным – праздничным днем 8 марта. А вот погода как раз наоборот – решила вмешаться и немного побуйствовать в канун и сам праздник.

Так в понедельник, 6 марта, утром температура воздуха опустится до -6 градусов, затем днем поднимется до нуля, а к ночи вновь установится минус – правда всего лишь -1-2 градуса по Цельсию. Весть день будет пасмурно, возможен небольшой снег.

Во вторник, 7 марта, начнется небольшое потепление – утром температура воздуха будет около нуля градусов, затем днем поднимется до +2, а вот к ночи опять похолодает - -3 градуса. Весь день синоптики прогнозируют дождь со снегом.

В среду 8 марта утром будет отнюдь не весенняя температура - -9 градусов мороза. К обеду слегка распогодится - -2 градуса, ночью 3. Весь день метеорологи обещают пасмурное небо и ветер до 4 м/с.

9 марта в четверг особо не потеплеет – также будут держаться минусовые значения. Утром -6, днем -2, ночью -9. Пасмурно, небольшой снег.

Пятница же будет самым холодным днем недели – утром до -11 градусов, днем -5, вечером -9. По ощущения весь день около -15. Снег и пасмурно – никакой весенней погоды.