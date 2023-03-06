Опубликована программа мероприятий в Красноярске на 8 марта 2023 года Фото: Мария ЛЕНЦ

Программа мероприятий в Красноярске на 8 марта 2023 года опубликована городской администрацией. Рассказываем, куда сходить в праздничный выходной, а также какие концерты запланированы в Международный женский день.

Афиша мероприятий в Красноярске на Международный день 8 марта 2023 года

Куда сходить 7 марта 2023:

- мероприятие «Остановка – весна!». С 11:00 по 13:00 часов на Брянской, 140 женщин на авто будет останавливать и поздравлять инспектор ГИБДД, облаченный в форму советского образца;

- в 13:00 в сквере Сурикова пройдет уличный концерт «8 песен любви»;

- в гипермаркете «Окей» на Сибирском переулке, 5А пройдет концерт духового оркестра «Мелодия моей души». Время: 16:30-17:30;

- с 19:00 по 21:00 от остановки Театр оперы и балета в сторону левого берега пройдет автобусная экскурсия «Вечерний Красноярск в честь прекрасных дам».

Куда сходить 8 марта 2023:

- в 10:00 часов у Капитанского клуба на Центральной набережной состоится старт по скандинавской ходьбе. Необходимо пройти 3 километра. На финише женщин ждет приз, правда какой именно организаторы не раскрывают;

- на Татышеве любой мужчина может попросить микрофон для признания любви женщине. На центральной аллее установят фотозону для всех желающих;

- бесплатный каток «На Стрелке» для женщин. В 15:00 часов пройдет праздничный сеанс. Бесплатным каток будет и на Татышеве (если будет работать);

- для женщин проведут бесплатную экскурсию по «Роеву ручью». Но необходима предварительная запись по номеру: 294-20-20;

- на бульваре Маяковского по Вавилова, 54А с 15:00 до 16:00 часов можно будет послушать концерт «Музыка для любимых»;

- в Парке Гагарина – женщины могут бесплатно воспользоваться консультацией психолога через метафорические карты. Также будет работать фотозона с собаками из приюта «Алькин дом». Время: 15:00-16:00 часов;

- в сквере Энтузиастов с 14:00 по 16:00 часов для девушек будут играть гитарные мелодии;

- с балкона дома на Мира, 25 с 14:00 по 15:00 молодые поэты будут читать стихи.