На КЭФ-2023 в Красноярске заключили рекордное количество соглашений на 565 миллиардов рублей

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В Красноярске завершился КЭФ-2023 «Время Сибири». На форуме было подписано 69 соглашений на общую сумму заявленных инвестиций 565 миллиардов рублей, сообщает правительство региона.

Рекорд был достигнут не только по этому показателю. В этом году на форуме было представлено максимальное за последние годы количество субъектов России - 65, и 10 иностранных государств.

К онлайн-трансляции подключилось 40 стран, в числе которых США, европейские государства, страны Азии и Латинской Америки.

- На форуме в этом году, по сути, формировалась программа действий по развитию Сибири на ближайшие годы. Нам необходимо искать новые направления ее развития, - рассказал заместитель председателя правительства Сергей Верещагин.

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