На КЭФ-2023 научные фонды Санкт-Петербурга и Красноярского края подписали соглашение о сотрудничестве

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На Красноярском экономическом форуме подписано соглашение о сотрудничестве Красноярского краевого фонда науки и Санкт-Петербургского научного фонда. Суть соглашения – совместная поддержка ученых и инноваторов.

Фонды будут оказывать консультационные, организационные и информационные услуги, а также финансовую поддержку ученым и предприятиям, которые создают и реализуют научные и научно-технические проекты.

- Наше взаимодействие с коллегами из Санкт-Петербурга имеет особое значение для достижения задач проведения Десятилетия науки и технологий, которое было объявлено Президентом России, - отметила исполнительный директор Красноярского краевого фонда науки Ирина Пантелеева. – Речь о вовлечении в научную сферу талантливой перспективной молодежи, стимулирование исследователей и разработчиков на решение важнейших задач развития общества и страны.

Также в планы фондов входит обмен механизмами проведения грантовых конкурсов.

Директор Санкт-Петербургского научного фонда Юрий Снисаренко подчеркнул, что фонды могут активно сотрудничать и обмениваться опытом.

- В перспективе, возможно, будем проводить совместные конкурсы для поддержки ученых. Отмечу, что между Санкт-Петербургом и Красноярским краем есть очень много горизонтальных связей: это и местные студенты, которые учатся у нас, ученые и вузы из наших регионов, которые взаимодействуют друг с другом, - заключил он.