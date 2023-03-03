На КЭФ-2023 обсудили меры господдержки в лесном комплексе

Фото: ИВАНОВА Диана

Участники заседания «Развитие лесного комплекса Сибири. Логистика в условиях новых экономических реалий» говорили о импортозамещении и промышленных приоритетах, особенностях перевозки леса и лесоматериалов железнодорожным транспортом, перераспределении логистических потоков на новые рынки сбыта и господдержке для лесопромышленников.

- Вопросы транспортировки лесопродукции вышли на первый план, так как увеличилась стоимость логистических маршрутов. Это связано, прежде всего, с тем, что уменьшилась пропускная способность железнодорожных пунктов отгрузки древесины. Тем не менее вместо западных стран представители бизнеса сумели найти новые рынки сбыта в Китае, Южной Корее, Таджикистане, Азербайджане, Узбекистане и в других дружественных странах. Кроме того, лесозаготовители края увеличили объемы поставки лесопродукции по территории России, - сказал заместитель министра лесного хозяйства Красноярского края Александр Коробкин.

В своем выступлении заместитель директора Департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Министерства промышленности и торговли РФ Григорий Гусев отметил, что главным инструментом по поддержке экспорта и логистики является постановление Правительства РФ №1347 от 28 июля 2022 года о предоставлении компенсации, покрывающей до 80% затрат на перевозку высокотехнологичной продукции.

- В этом году решено увеличить размер субсидии с 300 до 500 млн рублей на одну компанию, - сообщил он. - Лесопромышленный комплекс страны по-прежнему остается главным получателем транспортной субсидии. По итогам 2022 года на поддержку лесникам ушло более 50% от общего объема данного вида дотаций – это 7, 9 млрд рублей.

Представители регионов отметили: для увеличения объемов экспорта лесопродукции необходимо на федеральном уровне пересмотреть географию распределения транспортных потоков, а также увеличить лимиты пропускной способности на пунктах отгрузки, так как железнодорожное сообщение является одним из наиболее дешевых способов перевозки древесины.

Участники дискуссии также обсудили вопросы государственной поддержки для лесопромышленного комплекса. В Красноярском крае лесозаготовители могут воспользоваться сразу несколькими мерами господдержки. В прошлом году в регионе был принят закон об отсрочке по уплате платежей за аренду лесных участков в краевой бюджет.