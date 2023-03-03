На КЭФ-2023 впервые представили инвестиционные проекты регионов СФО

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Такая презентация прошла на КЭФ впервые. Организовали ее специалисты Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ «Сибирское соглашение».

- В этом году площадку КЭФ мы разделили со всеми сибирскими регионами, - поприветствовала участников министр экономики и регионального развития Красноярского края Анна Гарнец. - Это сделано для того, чтобы обсудить богатый потенциал, который есть у регионов СФО. Это и богатая сырьевая база, и уникальные человеческие ресурсы, и научно-технологический потенциал, – все то, что может стать серьезной опорой и экономическом оплотом для развития нашей страны.

В презентации приняли участие представители девяти регионов Сибирского федерального округа: республик Алтай, Тыва, Хакасия; Красноярского, Алтайского краев; Иркутской, Кемеровской, Омской и Томской областей.

Участников презентации ознакомили с инвестиционными проектами в стадии инициации и разработки стоимостью от 250 млн рублей по приоритетным направлениям социально-экономического развития. Так, инвесторов пригласили к участию в реализации проектов в сферах добычи и переработки полезных ископаемых, деревообработки, туризма, пищевой промышленности и других.