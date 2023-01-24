В школу Ачинска поступило сообщение о минировании

Вокруг школы собралась толпа Фото: https://vk.com/citya24

В Ачинске «заминировали» школу №15. Инфорация об этом появилась в паблике «Я живу в Ачинске» во «ВКонтакте».

По информации местных жителей, сообщение о минировании потупило около 18.30. на место тут же выехали спецслужбы – полиция, пожарные, сотрудники Росгвардии.

Сейчас здание школы обследовано. По информации полиции, опасных предметов в учебном учреждении специалисты не нашли.

Напомним, 23 января в ЗАТО Железногорск под Красноярском заметили неизвестного мужчину с ружьем. Как сообщает городская администрация, в школах и детских сад усилен режим безопасности. Подозрительного мужчину встретили в 33-м районе возле школы №101.

Позже выяснилось, что «мужчиной» оказалась... девушка! Ей 19 лет, и она утверждает, что коллекционирует такие игрушки. Бутафорское оружие жительница города приобрела в интернет-магазине. В этот момент она как раз забрала заказ и шла с пункта выдачи домой.