Сын губернатора Красноярского края попросил экстрадицию в Россию. Фото: МВД РФ

Сын губернатора Красноярского края Артем Усс попросил экстрадировать его на Родину, в Россию. Напомним, что 40-летнего предпринимателя арестовали в октябре 2022 года в Италии по заказу американского минюста. Его обвиняют в нарушении санкций по нескольким пунктам. Например, в закупке оборудования двойного назначения – полупроводников и микропроцессоров, которое якобы передавалось в Россию для военных целей. А также в контрабанде нефти из Венесуэлы в Россию и Китай. В Америке ему грозит до 30 лет лишения свободы.

Губернатор Александр Усс назвал причины ареста политическими, с этим сложно не согласиться. Едва ли на Артема Усса обратили бы внимание, не будь он сыном главы одного из крупнейших и экономически значимых регионов России. Да и обвинения не сходятся с реальностью.

Спустя неделю после заявления минюста США в розыск Артема Усса объявило МВД РФ. Российская сторона добивается, чтобы его экстрадировали на родину. Сам он просит о том же. Пока решение не принято, итальянский суд не удовлетворил ходатайство ни одной из сторон, сам предприниматель находится под домашним арестом.