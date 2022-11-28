Сына красноярского губернатора Артема Усса выпустили под домашний арест

Артем Усс. Фото: МВД РФ

Сына губернатора Красноярского края Артема Усса выпустили из итальянского СИЗО под домашний арест. Об этом сообщает «Проспект Мира» со ссылкой на газету Prealpina.

Теперь до конца разбирательства об экстрадиции Усса-младшего в США, он будет носить специальный электронный браслет. При этом, по данным ТАСС, американский Минюст утверждает, что Артем Усс совершал свои преступления в Нью-Йорке, однако сам россиянин утверждает, что в этом городе ни разу не был.

Напомним, что Артема Усса арестовали в Милане 17 октября по запросу Минюста США. Его подозревают в обходе санкций и отмывании денег на продаже нефти. В случае, если Италия экстрадирует Усса в Штаты, ему грозит до 30 лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Политологи предположили, о чем говорит арест сына губернатора Красноярского края Артема Усса

17 октября в Италии по запросу США был арестован сын губернатора Красноярского края Артем Усс. Позднее американский минюст опубликовал релиз, в котором указал причины задержания. (подробнее)

Губернатор Красноярского края Александр Усс назвал причины ареста своего сына в Италии политическими

Сына губернатора Красноярского края Александра Усса – Артема Усса – арестовали в Италии по заказу американского минюста. Его обвиняют в нарушении санкций по нескольким пунктам. (подробнее)

Представители власти Красноярского края высказались об аресте Артема Усса

В Италии по запросу США 17 октября были арестованы два гражданина Венесуэлы и пять россиян, один из них – сын губернатора Красноярского края Артем Усс. Рассказываем, чем он известен, в чем его обвиняют и что грозит. (подробнее)

«Это политическая атака на руководителей страны и регионов»: сын губернатора Красноярского края Артем Усс ожидает решения по экстрадиции в США

17 октября в аэропорту Милана был задержан сын красноярского губернатора Артем Усс. Помимо него по запросу Минюста США арестовали еще четырех россиян: Юрия Орехова, Светлану Кузургашеву, Тимофея Телегина, Сергея Тулякова. (подробнее)