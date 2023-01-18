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НовостиТуризм18 января 2023 10:14

Рейсов из Красноярска в Таиланд станет больше

Отдать за тур придется почти за 150 тысяч рублей
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Рейсов из Красноярска в Таиланд станет больше

Рейсов из Красноярска в Таиланд станет больше

Фото: Виктория МИНАЕВА

Из Красноярска в Таиланд запустят больше рейсов. Об этом сообщает «Проспект Мира».

Ранее самолеты летали в Паттайю дважды в неделю. Сейчас к рейсам авиаперевозчика Azur Air добавят дополнительные рейсы в курортный город.

Дополнительный рейс будет летать раз в десять дней – с 1 февраля до 12 мая 2023 года. Стоимость тура нескромная – от 148,3 тысяч рублей за 9 дней.

Напомним, что 8 января власти королевства ввели ограничение на въезд из-за коронавируса. Однако уже 9 января – отменили их. Сейчас на границе не требуются ни ПЦР-тесты, ни сертификаты.