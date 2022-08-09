Из Красноярска в Таиланд запустили туры стоимостью около 800 000 рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

Туроператор Anex Tour запустил тур в Таиланд из нескольких городов России, среди которых оказался и Красноярск. Цена из краевой столицы составляет от 793 000 рублей за 8 ночей для двоих.

Оказалось, что тур из Красноярска в Таиланд стал самым дорогим среди остальных городок. К примеру, улететь на отдых из Санкт-Петербурга для двоих будет стоит 248 000 рублей, из Москвы – от 166 000 рублей, из Екатеринбурга – 190 000 рублей.

Почему на тур из сибирского города самая максимальная цена, туроператор не поясняет. Хотя из Новосибирска стоимость в два раза дешевле – от 307 000 рублей за 11 ночей.

Добавим, что позже туроператор объяснил причины, почему на сайте оказалась такая интересная стоимость тура.