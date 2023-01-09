На границе больше не требует документов о вакцинации Фото: Мария ЛЕНЦ

Власти Таиланда решили отменить введенные ранее ограничения для въезда в страну. Теперь жителям Красноярска не нужно показывать справку о вакцинации от коронавирусной инфекции или перенесенном заболевании, заявили в пресс-службе городского аэропорта.

Примечательно, что ограничения отменили на следующий день. Информация о том, что документы потребуется для въезда в Таиланд, появилась в воскресенье, 8 января. Но уже в понедельник, 9 января, власти другой страны от них отказались.

– На границе не требуют ни сертификаты, ни ПЦР-тесты, – добавили там, пошутив: «Галя, у нас отмена».

Ранее сообщалось, что в связи с новыми правилами у пассажиров, купивших билеты Аэрофлота в Бангкок и Пхукет до 9 января, будет три варианта выхода из ситуации. Так, туристы могут выбрать другое направление, поменять дату вылета или вернуть билет до начала регистрации на рейс.