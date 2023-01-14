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НовостиОбщество14 января 2023 3:48

В Красноярске на Николаевской сопке вернули флаг России

За сохранением его целостности будут следить специалисты
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярске на Николаевской сопке вернули флаг России. Фото: t.me/verhushina

В Красноярске на Николаевской сопке вернули флаг России. Фото: t.me/verhushina

13 января в Красноярске на флагшток на Николаевской сопке вернули флаг РФ. Об этом сообщила замруководителя администрации губернатора края Юлия Верхушина.

Напомним, что полотно с триколором подняли на флагшток еще 28 декабря. Однако 6 января флаг порвался. Изначально считалось, что его порвал квадрокоптер, однако позднее полиция эту версию опровергла.

Так или иначе, поврежденный флаг пришлось заменить. За сохранностью нового полотна теперь будут следить специалисты.

Фото: t.me/verhushina

Фото: t.me/verhushina

Юлия Верхушина отметила, что из-за сильного ветра флаг вывесили не на полную высоту. Однако когда погода стабилизируется, триколор будет радовать горожан на самой верхней точке флагштока.