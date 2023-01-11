Проверка продолжается Фото: архив КП

Порванный на зимних каникулах российский флаг на Николаевской сопке заинтересовал представителей полиции Красноярского края. В МВД сообщили, что начали по этому факту проверку.

Специалисты уже посмотрели видеокамеры системы «Безопасный город», которые находятся рядом с флагштоком. Выяснилось, полотно порвалось не из-за квадрокоптера – никакого намека на летательную технику рядом в этот момент не обнаружено. Начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю Александр Речицкий заявил, что обстоятельства произошедшего уточняются.

Напомним, в Красноярске сняли порванный российский флаг с флагштока на Николаевской сопке. Там ранее установили 100-метровый флагшток – самый высокий в России. Ради его установки даже пришлось перекрывать движение на Сопке.

Сам флаг подняли 28 декабря, а минувшим вечером обнаружилось, что вместо полотнища на флагштоке болтаются порванные лоскуты. Ночью флаг демонтировали – как рассказала замгубернатора края Юлия Верхушина, кто-то случайно или умышленно повредил флаг квадрокоптером, хотя неясно, каких размеров должно быть устройство, чтобы нанести вред такому крупному и плотному полотну.