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НовостиПроисшествия7 января 2023 7:31

В Красноярске квадрокоптер порвал российский флаг на самом высоком флагштоке страны

Ночью полотно сняли, в ближайшее время его планируют заменить
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: KP.RU

Фото: KP.RU

В Красноярске сняли порванный российский флаг с флагштока на Николаевской сопке. Там ранее установили 100-метровый флагшток – самый высокий в России. Ради его установки даже пришлось перекрывать движение на Сопке.

Сам флаг подняли 28 декабря, а минувшим вечером обнаружилось, что вместо полотнища на флагштоке болтаются порванные лоскуты. Ночью флаг демонтировали – как рассказала замгубернатора края Юлия Верхушина, кто-то случайно или умышленно порвал флаг квадрокоптером.

– В ходе осмотра на полотнище были обнаружены механические повреждения. По предварительной оценке повреждение флага произошло лопастями квадрокоптера. После этого повреждения произошел дальнейший надрыв полотна ветром. В причинах разберёмся. В ближайшее время доставим и смонтируем новый флаг, — написала Верхушина.