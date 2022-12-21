В Красноярске вынесли приговор Алексею Талюку за ДТП, в котором пострадал журналист

Фото: МВД по краю и сетевой ресурс "Красноярец"

21 декабря в Красноярске осудили бывшего помощника Анатолия Быкова Алексея Талюка по делу о воспрепятствовании деятельности журналиста. Об этом сообщает прокуратура Красноярского края.

Талюка приговорили к 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком на те же 2 года. Напомним, что громкое ДТП произошло 20 февраля 2020 года на Чернышевского. Талюк на своей иномарке намеренно сбил корреспондента телеканала «Россия» Павла Брыкина.

Журналист пытался взять интервью у помощника Талюка, но мужчине это не понравилось, и он наехал на Брыкина, чтобы прекратить разговор. Как итог – журналист получил перелом голени. В отношении Талюка же завели уголовное дело, а теперь и осудили.

Напомним, что 10 октября 2022 года Талюка и его знакомого осудили на 3,3 года реального срока за попытку похищения 2 миллионов рублей у предпринимателя.