Красноярский суд отправил на 3,3 года в колонию бывшего помощника депутата ЗС Алексея Талюка и его знакомого

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Красноярский суд отправил в колонию на 3,3 года бывшего помощника депутат ЗС Алексея Талюка и его знакомого за попытку похитить 2 миллиона рублей у бизнесмена. Как рассказали в прокуратуре, Талюк со знакомым обманули предпринимателя, проектирующего строительство многоквартирного дома в центре Красноярска. Они сообщили ему, что статус земли для застрйоки дома могут изменить на парковую зону.

Для того, чтобы этого не допустить, нужно заплатить 2 миллиона рублей – и все решится благополучно. Но на самом деле помочь в этом вопросе они не могли. Также одним из условия было, что бизнесмен прощает им 7,4 миллиона рублей долга.

Свою вину мужчины не признали. Их взяли под стражу в зале суда.