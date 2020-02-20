2020-02-20T13:22:16+03:00
Происшествия

Неслучайное ДТП: в Красноярске намеренно сбили машиной федерального корреспондента

Следователи проводят проверку по статье «воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов» [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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В ДТП пострадал корреспондент федерального канала Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю и сетевой ресурс «Красноярец»В ДТП пострадал корреспондент федерального канала Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю и сетевой ресурс «Красноярец»
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В Красноярске госпитализирован корреспондент телеканала «Россия» Павел Брыкин – его на машине сбили во время интервью. Произошло все в четверг, 20 февраля, в Покровке, на Чернышевского, 75а. Бригада «Дежурной части» пыталась поговорить с помощником известного в регионе политика. Тот в момент интервью находился в машине и тронулся с места. Передней частью Мерседеса он наехал на журналиста - возможно, не для того, чтобы причинить травмы, а чтобы прекратить разговор. На какую тему Брыкин брал интервью – не сообщается, однако очевидно, что вопросы пришлись не по душе. На него наехал автомобиль, сбил с ног, к счастью, травмы оказались не тяжелыми.

Сбили журналиста канала «Россия». На месте ДТП работают полицейские.ГУ МВД по Красноярскому краю

- Насколько мне известно, у корреспондента, как минимум, перелом голени, - рассказал «Комсомольской правде» - Красноярск собственный источник.

Наезд на журналиста Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Наезд на журналиста Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

В данный момент Павел Брыкин не в больнице. Получив помощь медиков, он саостоятельно добрался до дома (сам он живет в Красноярске – прим.Ред.).

Полиция разбирается с ДТП, с Следком - с целенаправленным наездом Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Полиция разбирается с ДТП, с Следком - с целенаправленным наездом Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

К делу подключились силовики: проверяют сразу в нескольких направлениях – и ДТП, и целенаправленный наезд на журналиста.

У помощника политика довольно дорогое авто - Мерседес Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

У помощника политика довольно дорогое авто - Мерседес Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

- По факту дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадал корреспондент федерального канала сотрудниками СЧ ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю проводится проверка, - говорит замначальника ГУ МВД по Красноярскому краю Тамара Белкина. - На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. После установления всех обстоятельств произошедшего, а также степени тяжести причиненного здоровью вреда будет принято решение в соответствии с законодательством.

Комментарий Т.И. Белкиной.ГУ МВД по Красноярскому краю

СК России также проводит проверку инцидента – именно на предмет того, что собеседник Брыкина мог специально наехать на него.

- В связи с тем, что в действиях мужчины содержатся признаки преступления, предусмотренного статьей 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов), по данному факту организована доследственная проверка, - сообщили в пресс-службе СК России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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