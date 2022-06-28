Жительница Красноярска выложила ролик с кормежкой медвежонка матерью на сельской дороге

Фото: предоставлено автором KP.RU

Жительница Красноярска сняла на видео кормление медведицей ее детеныша. Косолапые обосновались на поселковой дороге – по словам женщины, ролик был снят в селе Усть-Кемь в Енисейском районе. Медведи вели себя достаточно мирно, а медведица в какой-то момент вовсе развалилась на дороге.

Обновлено: по другой информации, видео было снято в Удмуртии, в Киясовском районе, на автотрассе Мушак – Михайловск.

Отметим, что в крае за последние дни участились случаи встречи людей с медведями, однако пока они заканчивались мирно. К примеру, в Зеленогорске сегодня медведя повстречал велосипедист – однако когда мужчина попробовал «пообщаться» с ним, животное ушло в лес.

Однако в Лесосибирске на прошлой неделе пришлось застрелить медведя, который вышел к людям. В Курагинском районе местной жительнице удалось справиться с косолапым самостоятельно – она криками и разговорами прогнала молодого медведя, который преследовал ее по дороге.