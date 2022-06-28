«Эй, куда пошел? Мишаня!»: в Зеленогорске велосипедист встретил медведя

Скриншот: тг-канал Inside. Зеленогорск изнутри

В пригороде Зеленогорска велосипедист встретил медведя – завидев хищника он не уехал, а решил с ним пообщаться. Достал телефон с видеокамерой и начал диалог:

- Эй! Куда пошел? Мишаааняяя! – кричит бесстрашный зеленогорец.

Но, к счастью, медведю человек был не интересен. Он посмотрел в его сторону и начал переходить дорогу, не обращая внимания на велосипедиста. Но зеленогорец не успокаивался:

- Мишааа! Куда пошел? А?

Но медведь оказался мирным интровертом - ему было все равно на кричащего человека, он предпочел уединиться в лесу.