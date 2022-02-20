Мэр Красноярска побывал в ледяном доме болельщика на Татышеве. Фото: eremin__krsk

19 февраля глава Красноярска побывал в ледяном доме болельщика олимпийской сборной России Михаила Дика. Свои впечатления Сергей Еремин описал в инстаграме.

Напомним, красноярец Михаил Дик построил ледяной дом на Татышеве и заселился в него в качестве знака поддержки российских олимпийцев. Он будет жить в импровизированном иглу до конца Олимпиады.

Фото: eremin__krsk

Больше всего Сергея Еремина поразил быт Михаила, и скорость с которой был возведен дом:

- Ледяные стол и табуретки, вместо потолка – полусфера из ледяных кирпичей, печка-буржуйка. Михаил рассказал, что создавал своё жилище вместе с помощниками 5 дней, - пишет мэр.

Сергей Еремин отметил, что Михаил оказался гостеприимным хозяином:

- Я рад, что он воплотил свою сумасшедшую идею! А всем нам, красноярцам, показал, что право на жизнь имеют самые нестандартные задумки, особенно те, которые несут в нашу жизнь позитив и добро.

Добавим, что жить в ледяном доме Михаилу Дику осталось недолго. После завершения соревнований, 20 февраля, он оставит уже обжитое место и вернется в квартиру.