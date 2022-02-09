Десять дней и одиннадцать ночей: красноярец решил переехать в ледяной дом, чтобы поддержать российских олимпийцев

Михаил Дик и его ледяной дом на острове Татышев Фото: ИВАНОВА Диана

33-летнего красноярца Михаила Дика настолько впечатлила активная поддержка жителями страны сборной России на летних Олимпийских Играх в Токио, что он решился на собственный, довольно необычный проект. Сибиряк планирует активно «болеть за наших», проведя больше десяти дней в снежно-ледяном доме, который он строит вместе с друзьями и специалистами.

Михаил принимал активное участие в возведении "фанатского жилища" Фото: ИВАНОВА Диана

Фанатское иглу размещается неподалеку от центра города, в одном из излюбленных мест красноярцев - на острове Татышев. Строительство, начатое 4 февраля, уже завершено. Сейчас на площадке проходят последние приготовления – Михаил обустраивает быт, устанавливает печку, умывальник и многое другое. Вечером 9 февраля болельщик официально поселится в своём ледяном домике.

Из Сибири с любовью

- Все знают, что самые пламенные сердца у болельщиков из Сибири. Нам не страшен никакой мороз, мы готовы поддерживать любимых спортсменов в любых условиях. Летом, в преддверии Олимпиады в Токио, я видел колоссальную поддержку сборной России, которая в очередной раз несправедливо лишилась своих флага и гимна. Мы всего лишь ROC – Олимпийский комитет России. Смотря на все граффити, клипы и песни я подумал, а почему бы и мне круто, по-сибирски, не поддержать спортсменов? Идею снежного дома я вынашивал ой, как долго. Признаюсь, до последнего думал, что не получится. Но меня поддержали мои друзья, администрация города, руководство Татышева, и вот мы на финишной прямой, - рассказывает корреспонденту «КП-Красноярск» Михаил Дик.

Михаил Дик Фото: ИВАНОВА Диана

Миша и сам бывший спортсмен – много лет играл в баскетбол. Он хорошо понимает, какая ответственность лежит на наших атлетах. А при отсутствии флага, гимна, своих цветов – выступление на соревнованиях превращается в целое испытание.

- Выступать, не имея возможности победно поднять флаг над своей головой, прослушать гимн на пьедестале и гордо носить на форме триколор и имя своей страны, - серьезное испытание, это трудность сборной, с которой они справляются. Поддерживая наших спортсменов, я решил создать и себе такой челлендж, чтобы посмотреть, на что я способен, - отмечает болельщик.

24/7 в обнимку с печкой-буржуйкой

Помимо Михаила, фанатское иглу строят еще несколько человек – среди них есть и специалисты по работе со льдом. Идея сделать что-то необычное в честь наших олимпийцев была принята «на ура». Болельщика свели с красноярским скульптором Александром Зайцевым, который взял основную работу по строительству на себя и свою команду. И вот компания с 4 февраля трудится на острове Татышев, старательно выпиливая ледяные блоки и собирая снежно-ледяной дом.

- Это мой первый опыт подобного строительства, поэтому я выбрал остров Татышев – здесь есть все необходимые коммуникации, туалет, ну и люди рядышком на случай ЧП. Пришел к руководству острова, рассказал идею и получил одобрение. Затем согласовал строительство иглу с администрацией Красноярска, познакомился с Александром Зайцевым, и вот моя идея стала реальностью. Саша и его команда взяли всю стройку на себя, я был скорее подмастерьем. Помогал всем, чем только мог, и открыл для себя много интересного. Во сколько обошелся этот арт-объект? Я вложил деньги только в «наполнение» домика. Со всем остальным мне помог Александр, за что ему большое спасибо! - рассказывает Михаил.

Тот самый иглу в процессе строительства Фото: ИВАНОВА Диана

В ледяном иглу Миша планирует поселиться по-настоящему – ночевать, готовить еду, встречать гостей и, конечно же, болеть за Россию! Чтобы красноярец мог с комфортом поселиться в снежном доме, он установит там печку-буржуйку, умывальник, плитку для готовки и многое другое.

Процесс стройки Фото: ИВАНОВА Диана

- Большую часть своего времени я, конечно же, буду проводить в домике. Для этого у меня будет свет, умывальник, доступ в интернет, спальное место, стол, плитка для готовки и многое другое. Возвращаться домой во время олимпиады не планирую – но тут уж как пойдет. Если заболею или будут настолько сильные морозы, то издеваться над собой не буду, цель же не выжить вопреки всему, а просто хорошо провести время. На работу мне не нужно – я недавно уволился, отдыхаю, поэтому могу себе позволить такой небольшой отпуск. Планирую гулять, много времени проводить наедине с собой, саморазвиваться и готовить, - делится планами Миша. – По идее, кроме места проживания, ничего не должно поменяться – питаться буду своей обычной едой, супчиками, картошечкой, мясом. Ну, может кто-то решит мне что-то приготовить, то не откажусь (смеётся).

«В таких условиях буду жить впервые»

В ледяном иглу Михаил будет жить впервые – такого опыта у него еще не было. Как-то специально красноярец к этому не готовился – никаких особых закаливаний или других методов.

Михаил Дик Фото: ИВАНОВА Диана

- Я посмотрел с десяток видео по выживанию, прикупил все необходимое. Как-то специально не закалялся, моржеванием тоже никогда особо не увлекался. Надеюсь, что в домике будет тепло, не зря же печку приобрел.

Первое испытание морозами Михаила ожидает в первую же ночь, которую он проведет в иглу – в ночь с 9 на 10 февраля синоптики прогнозируют похолодание до -32 градусов мороза.

Фото: ИВАНОВА Диана

- Мне не страшно, скорее волнительно – попробую нечто новое, выйду из рамок. Семья переживает, конечно. Мама вообще сначала подумала, что у меня сознание помутилось, но потом поняла и приняла мою идею. Я ей объяснил, что я взрослый и адекватный человек, вредить себе не собираюсь. Так что, все будет хорошо. Я всегда буду на связи, буду рассказывать о своем быте, вести прямые эфиры в соцсетях. Меня всегда можно будет навестить – я надеюсь, что красноярцев заинтересует мой проект и будут заглядывать в гости, ожидаю много интересных знакомств.

После того, как Олимпийские Игры в Пекине закончатся, свой дом Михаил разбирать не будет – оставит его на острове как еще один ледяной арт-объект, который могут посмотреть все желающие, пока он не растает.

«Комсомольская правда» будет следить за жизнью Михаила в ледяном домике.

Фото: ИВАНОВА Диана

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