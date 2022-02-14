«Я хотел бросить всё и сбежать»: красноярец Михаил Дик провел 6 суток в ледяном доме, поддерживая российских олимпийцев

Михаил Дик в ледяном доме Фото: ИВАНОВА Диана

33-летний красноярец Михаил Дик построил ледяной дом в центре острова Татышев и уже живем там шестые сутки. Мужчина таким необычным образом решил поддержать российских олимпийцев на зимних играх в Пекине. Сибиряк смотрит прямые трансляции состязаний, болеет за наших и полноценно проживает в своем фанатском иглу даже в самые сильные морозы. Корреспондент «КП-Красноярск» побывал в ледяном доме #wewillROCyou и побеседовал с Михаилом Диком.

Фото: ИВАНОВА Диана

«Двери моего дома никогда не закрываются»

-Заходите скорее, у меня теплее, чем на улице! – радостно приветствует корреспондентов «КП-Красноярск» Михаил Дик. И действительно, снаружи -28, а внутри иглу всего -5. Красота! Встречает нас Михаил не один, у него, по традиции гости. Двое малышей с восторгом рассматривают ледяной дом, пьют горячий чай из железных кружек и слушают, как взрослые переговариваются между собой.

Фото: ИВАНОВА Диана

- Двери моего дома никогда не закрываются! У меня тут практически постоянно кто-то бывает, вот и сейчас знакомые пришли узнать, как я себя чувствую, - рассказывает Миша. – А до этого приходил врач, проверяли моё самочувствие, всё же почти 6 суток в холоде, мало ли как организм отреагирует. Сказали, что здоров как космонавт. Здоровье – отменное!

Фото: ИВАНОВА Диана

Изнутри фанатское иглу красноярца кажется больше, чем есть. Стоит большой ледяной стол с провизией, возле него табуреточки-ледышки, напротив раскладушка с двумя спальниками и большой монитор. В центре «комнаты» печка и два обогревателя. Несмотря на довольно комфортную температуру, к концу беседы мы с фотографом слегка продрогли. А как же сам Михаил?

Фото: ИВАНОВА Диана

«Бросить всё и сбежать»

- 9 февраля состоялось открытие моего ледяного дома. Пришло много гостей, все было так здорово. А потом все закончилось, и я остался один. Вот тут мне стало страшно. Первая ночь стала самой жесткой, это была настоящая проверка. Я думал, что не справлюсь. В голове крутилось множество мыслей: «Зачем я это все затеял? Бежать! Бросить всё и сбежать!». Я думал о том, что мне сейчас делать – как поддерживать нужную температуру, как следить за печкой, как я лягу спать в конце-концов. Жутковато было, благо домик запирается на щеколду. Решился лечь спать около 3 часов ночи. В термобелье и верхней одежде забрался в два спальника. Проворочался полтора часа, понял, что не могу так больше и на свой страх и риск решил раздеться. Это стало лучшим решением ночи (смеётся). В термобелье, шерстяных носка и двух спальниках очень комфортно, я даже выспался. Больше мыслей убежать в свою теплую квартиру у меня не было, - рассказывает корреспонденту «Комсомолки» о первой ночи в ледяном доме Михаил Дик.

Фото: ИВАНОВА Диана

«Пережив» первую ночь, Миша понял, что ему вполне комфортно и с намеченного пути решил не сходить, поэтому в планах провести в ледяном доме полноценные десять дней и одиннадцать ночей.

- Я хорошо подготовился: на мне термобелье и термоноски, флисовый слой – спасибо нашей прошедшей универсиаде за него (смеётся), и правильная верхняя одежда, сохраняющая тепло и выводящая влагу. После того, как понял, что могу спать комфортно по 8-9 часов за ночь. Плюс я приобрел вместо печки два обогревателя, и поддерживать 5-7 градусов тепла стало гораздо легче. Ну а для комфортного уровня жизни здесь есть все, что мне нужно – интернет, большой монитор, еду я себе готовлю, ну и много людей, - делится опытом Михаил.

Фото: ИВАНОВА Диана

А сложности то где?

Фото: ИВАНОВА Диана

Морозные дни Михаил пережил очень хорошо – простуда не подкралась, было тепло и уютно. Поддерживать температуру внутри иглу в холод гораздо проще, включил отопление и прогревай себе сколько нужно. А как быть когда потеплеет на улице?

Фото: ИВАНОВА Диана

- Впереди потепление, поэтому пока у меня остается открытым вопрос, что делать, когда снаружи температура будет близка к нулю? Надеюсь, не разморожу иглу раньше времени. Вообще, прожив здесь несколько суток, я понял, что некоторые моменты можно было изменить – например, застелить пол ДСП, чтобы от него не тянуло холодом. И стены все-таки нужно было делать из спрессованного снега, а не льда. Но времени на подготовку было мало, все продумать за раз невозможно, - отмечает красноярец.

Фото: ИВАНОВА Диана

Благодаря своему необычному проекту, у Миши появилось множество новых знакомств. Как заметил красноярец, переехав в ледяной дом, он понял, что людям не хватает каких-то таких необычных проектов. После постройки иглу он практически не сталкивался с негативом, наоборот, все его поддерживают в этом.

Фото: ИВАНОВА Диана

- У меня просто тысячи сообщений в соцсетях, все пишут, как это здорово, что я решился на подобное. Негатива нет совсем – я слышал, что в каких-то пабликах есть комментарии, но лично мне их никто не писал. Ну или я до них не дошел. Моя семья, друзья и девушка переживают конечно, но я чувствую от них большую поддержку, - рассказывает Миша.

Фото: ИВАНОВА Диана

Напомним, что 33-летнего красноярца Михаила Дика настолько впечатлила активная поддержка жителями страны сборной России на летних Олимпийских Играх в Токио, что он решился на собственный, довольно необычный проект. Сибиряк задумал активно «болеть за наших», проведя больше десяти дней в снежно-ледяном доме, который он построил сам, вместе с друзьями и специалистами. Миша смотрит Игры в прямом эфире, ведет стримы в соцсетях и рассказывает, какого это – бросить все и сбежать в фанатское иглу во время сибирской зимы.

Фото: ИВАНОВА Диана

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33-летнего красноярца Михаила Дика настолько впечатлила активная поддержка жителями страны сборной России на летних Олимпийских Играх в Токио, что он решился на собственный, довольно необычный проект. Сибиряк планирует активно «болеть за наших», проведя больше десяти дней в снежно-ледяном доме, который он строит вместе с друзьями и специалистами. (Подробнее)