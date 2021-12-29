Пострадавших при пожаре в красноярском ковидном госпитале перевозят в ожоговый центр краевой больницы. Фото: прокуратура края

Пострадавших при пожаре в ковидном госпитале перевозят в ожоговый центр Красноярской краевой больницы. Из пяти пострадавших увезли четырех. Как сообщила пресс-служба краевой прокуратуры, три человека получили 10 - 15 % ожогов.

Напомним, около 17:40 мин произошло возгорание в палате терапевтического отделения ковидного госпиталя Красноярской межрайонной клинической больнице №20 имени И.С. Берзона на правобережье. На место выехали 70 человек личного состава МЧС и 24 единицы техники. Было эвакуировано 112 человек. Огонь удалось локализовать быстро, на площади 5 квадратных метров. Но было сильное задымление. Пострадали 5 человек, получив отравление угарным газом и термические ожоги, как сказано выше.

Фото: прокуратура края

По информации прокуратуры, возгорание произошло в момент, когда один из пациентов заряжал телефон. Телефон лежал под матрасом и вспыхнул. Все пациенты палаты приняли меры к тушению пламени, пожарные окончательно все потушили. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований пожарной безопасности в учреждении, при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Фото: прокуратура края

Остается добавить, что наверняка, в этой палате находились лежачие пациенты, которые не смогли быстро самостоятельно покинуть ее. Роковое стечение обстоятельств, которое сложно предугадать. Кто бы мог подумать, что обычная зарядка способна стать причиной таких последствий, да еще в учреждении, где пожарная безопасность должна быть одной из самых важных пунктов.

Фото: прокуратура края

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