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Происшествия12 января 2022 4:23

В Красноярске скончалась пациентка, пострадавшая при пожаре в ковидном госпитале

Минздрав организовал проверку
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
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В Красноярске скончалась пациентка, пострадавшая при пожаре в ковидном госпитале. Фото: прокуратура Красноярского края

В Красноярске скончалась пациентка, пострадавшая при пожаре в ковидном госпитале. Фото: прокуратура Красноярского края

В Красноярске скончалась одна из пяти пациентов, пострадавших при пожаре в ковидном госпитале. Напомним, что возгорание в 20-й больнице произошло 29 декабря.

Пожар произошел на кровати в одной из палат. В итоге пострадали пять пациентов госпиталя. Их госпитализировали с ожогами и отравлениями.

Четырех пострадавших госпитализировали в ожоговое отделение. 11 января стало известно о смерти одной из пациенток, об этом сообщили в минздраве. Сейчас ведомство проводит проверку.