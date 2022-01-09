Прокуратура проверит информацию о смерти пациента в Лесосибирске из-за корпоратива у врачей. Фото: стоп-кадр видео

В прокуратуре Красноярского края отреагировали на сообщения СМИ о том, что в Лесосибирске пациент больницы скончался не дождавшись врачебной помощи. По одной из версий, вместо того, чтобы проводить операцию, медики гуляли на корпоративе. Однако официального подтверждения этой версии пока не поступало.

В ведомстве проведут проверку. Необходимо установить, действительно ли события обстояли тем самым образом, каким их описывают.

Ранее в региональном минздраве сообщили, что также проведут проверку. Там отметили, что по словам главного врача медицинского учреждения, застолье медицинского персонала и гибель больного не связаны.