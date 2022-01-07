В поселке Стрелка Красноярского края подтоплено 25 приусадебных участков

Фото: МЧС по Красноярскому краю

В поселке Стрелка в Лесосибирске продолжают бороться со стихией, Енисей вышел из берегов. Как сообщает МЧС, 7 января в населенном пункте подтоплено 25 приусадебных участков, 6 января их было 16.

На 12:00 часов уровень воды в Енисее в районе Стрелки составляет 884 сантиметра, что выше критического уровня на 54 сантиметра. Динамика прироста уровня воды – 4 сантиметра за два часа. Подтоплены 25 участков и 2 хозяйственные постройки, подтопленных домов нет.

Эвакуация не проводится, но принимать жителей Стрелки готовы 3 пункта временного содержания, общей вместимостью 107 человек.

- Осуществляется постоянный мониторинг уровня воды. Проводится информирование населения о складывающейся обстановки посредством подворового обхода и с помощью громкоговорящей связи, - сообщает пресс-служба МЧС по Красноярскому краю.