Уровень воды Енисее в районе Стрелке Красноярского края упал на 38 сантиметров. Фото: МВД по Красноярскому краю

В поселке Стрелка в Лесосибирске Красноярского края упал уровень воды в Енисее. Как сообщают в МЧС, он опустился на 39 сантиметров и составляет 827 см.

В ведомстве заявили, что угрозы подтопления жилых домов нет. Однако подтопленными остаются 16 приусадебных участков. Несмотря на это люди отказываются от эвакуации. Но в готовности находятся 3 пункта временного размещения на 107 человек. Мониторинг уровня воды проводится каждые 2 часа.

- Накануне рабочая группа Главного управления МЧС России по Красноярскому краю в составе 8 человек и 2 единиц техники прибыла в поселок Стрелка для оказания дополнительной помощи, - добавили в МЧС по Красноярскому краю.

На месте также дежурят полицейские. Они обеспечивают круглосуточную охрану общественного порядка в поселке:

- В мероприятиях задействованы сотрудники подразделений ГИБДД и участковых уполномоченных. В случае осложнения ситуации будут задействованы дополнительные силы и средства органов внутренних дел, - передают в полиции.