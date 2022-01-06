В поселке Стрелка Енисей затопил 15 приусадебных участков Фото: Мария ЛЕНЦ

6 января в Красноярском крае в поселке Стрелка в Лесосибирске, вышедший из берегов Енисей, подтопил 15 приусадебных участков, 5 января их было 13. Как сообщает МЧС, уровень воды вырос еще на 8 сантиметров.

Сейчас уровень воды в Енисее у Стрелки составляет 862 сантиметра, при критической отметке 830 см, - передают в МЧС по Красноярскому краю.

Сейчас поселок отрезан от «большой земли». Однако жилые дома не затоплены, пострадавших также нет.