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Происшествия6 января 2022 5:58

В поселке Стрелка Енисей затопил 15 приусадебных участков

Уровень воды вырос на 8 сантиметров за ночь
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
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В поселке Стрелка Енисей затопил 15 приусадебных участков

В поселке Стрелка Енисей затопил 15 приусадебных участков

Фото: Мария ЛЕНЦ

6 января в Красноярском крае в поселке Стрелка в Лесосибирске, вышедший из берегов Енисей, подтопил 15 приусадебных участков, 5 января их было 13. Как сообщает МЧС, уровень воды вырос еще на 8 сантиметров.

Сейчас уровень воды в Енисее у Стрелки составляет 862 сантиметра, при критической отметке 830 см, - передают в МЧС по Красноярскому краю.

Сейчас поселок отрезан от «большой земли». Однако жилые дома не затоплены, пострадавших также нет.