В Якутске после гибели женщины-ученого отловили почти 200 бездомных собак. Фото: пресс-служба администрации города

В Якутске продолжается зачистка территории от бродячих животных. После гибели женщины-ученого Сарданы Слепцовой 29 декабря 2021 года, которую убили собаки-людоеды, в столице республики объявили режим ЧС в Автодорожном округе, где произошла трагедия. Уже 30 декабря был создан оперативный штаб и были сформированы 15 бригад отловщиков. По данным оперштаба на 2 января отловлено уже 199 животных. Их поместили на пункты передержки.

Между тем стало известно, что от работы отстранены руководитель Службы эксплуатации городского хозяйства Айал Егинов и глава Автодорожного округа Александр Иванов. Они попали под служебное расследование, в мэрии считают, что по их вине в городе столь много безнадзорных агрессивных животных. Следственный комитет, в свою очередь, завел уголовное дело по статье «Халатность». Также появились сообщения о догхантерах, которые начали истреблять собак на улицах, что является незаконным.

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