Политолог рассказал, чем красноярцев заинтересует пресс-конференция президента

Александр Чернявский. Фото: личная страница в Facebook.com

Во время общения с журналистами Владимир Путин может сделать ряд заявлений о международной политике и борьбе с COVID-19. Об этом рассказал известный красноярский политолог Александр Чернявский. А, вот, по предположениям эксперта, весомых объявлений о социальной поддержке, на пресс-конференции не прозвучит:

- Идеи о тринадцатой пенсии звучали от думцев. Я не уверен, что будет именно такое объявление. Для подобного рода заявлений больше подходит Послание Федеральному собранию или выступление на партийном съезде. Во время пресс-конференции могут прозвучать тезисы, касающиеся Красноярского края. Как это уже было в 2019 году - корреспондент Екатерина Надольская спросила о лесных пожарах в регионе.

Напомним, в 2019 году в тайге Красноярского края сгорело более миллиона гектаров леса. Дым от пожаров в Сибири достиг Арктики.

Встреча Владимира Путина с журналистами начнется в 16:00 по местному времени (Красноярск).