Дым от лесных пожаров, бушующих в Сибири, дошел до Арктики

Площадь лесных пожаров в Красноярском крае снова увеличилась. Огонь бушует на площади в 1079125 гектаров, хотя неделю назад цифры были более оптимистичные – около 800 тысяч гектаров. По данным Лесопожарного центра сейчас действует 131 пожар. Огнем охвачены леса в нескольких районах края - Эвенкийском, Богучанском, Северо-Енисейском, Абанском, Кежемском, Мотыгинском, Нижнеингашском.

Сотрудники Роспотребнадзора продолжают вести мониторинг мониторинг содержания вредных загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. В Богучанском районе очень сложная ситуация. Но в атмосферном воздухе не зарегистрировано превышений по содержанию оксида углерода, оксида азота, диоксида азота, диоксида серы, взвешенных веществ, аммиака, сероводорода. А вот в селе Ванавара Эвенкийского района превышены гигиенические нормативы по взвешенным веществам в 1,5 раза, взвешенным частицам РМ2,5 в 4,7 раз и РМ10 и 2,5 раза.

Дым от лесных пожаров распространился на соседние регионыФото: Мария ЛЕНЦ

Дым от лесных пожаров даже накрыл отдаленные поселки Таймыра. Жители поселка Хета (Таймырский Долгано-Ненецкий район) жалуются, что из-за дымки не видно солнца, из-за запаха гари сложно дышать. Дамкой окутало даже населенный пункт Хатанга.

- Жара стоит под 30 градусов, - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск жительница Хатанги. – Мы так радуется теплой погоде. Но дымка. Не сильно, но чувствуется запах гари. Неужели от лесных пожаров?

Добавим, что оба села находятся в арктической зоне на побережье Северного Ледовитого океана. Это 490 километров к северо-востоку от Норильска и в 1760 километрах к северу от Красноярска. Так далеко дым от сибирских лесных пожаров еще не распространялся.

Огонь тушат с земли и с воздуха Фото: Виктор ЧАВАЙН

Режим ЧС в лесах действует в регионе с 2 июля. В ликвидации стихии задействованы силы краевого Лесопожарного центра, Федерального агентства лесного хозяйства, Министерства обороны и МЧС, наземная и воздушная техника. Тушить огонь в крае помогают и пожарные из соседних регионов. Общая группировка сил составляет около полутора тысячи человек.

Кроме того в Красноярский край для борьбы с пожарами прибыла команда Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Это 100 студентов-добровольцев из Москвы, Екатеринбурга, Ульяновска, Йошкар-Олы, Омска, Ижевска и других городов. В эту группировку входят профессиональные спасатели и волонтеры, которые будут производить противопожарную опашку, копать траншеи и распиливать деревья и кустарники, проливать низовые пожары с помощью ранцевых огнетушителей, а также помогать жителям задымленных поселков. Планируется сформировать три группы для работы в Богучанском, Эвенкийском и Кежемском районах. В зону тушения ребят доставят на вертолетах МИ-8.

Для борьбы с пожарами прибыла команда Всероссийского студенческого корпуса спасателей Фото: правительство края

Тем временем губернатор края Александр Усс встретился с лесными пожарными в Богучанском районе.

- Огонь в зоне, где работает группировка, удалось вовремя обнаружить, - рассказали сотрудники краевого Лесопожарного центра. - Сейчас пожары локализованы, распространения пламени по земле и по воздуху не будет.

Глава края рассказал пожарным об инициативе создания на cевере региона специального Лесопожарного центра для работы в приарктических территориях. Это поможет частично перевести площади лесов, находящиеся в зоне контроля, в зону охраны. Это предложение уже поддержали на федеральном уровне. Не менее важно увеличить количество лесных инспекторов. Тогда будет больше порядка в лесах.

Александр Усс встретился с лесными пожарными Фото: правительство края

- Спасибо, что с начала сезона лесных пожаров вы, порой рискуя здоровьем, добросовестно выполняете свою работу, - поблагодарил пожарных Александр Усс. - Не допускаете распространения огня на населенные пункты, объекты экономики, оберегаете жителей края от опасности.

По данным краевого правительства, с начала апреля лесникам удалось потушить свыше полутора тысяч пожаров в регионе. Около 60 процентов всех возгораний старались погасить в первые сутки.

В Сибири работает группировка около полутора тысячи человек Фото: правительство края

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