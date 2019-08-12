Площадь лесных пожаров в Красноярском крае достигла 1 миллиона 115 тысяч гектаров

Площадь лесных пожаров в Красноярском крае достигла почти 1 миллиона 115 тысяч гектаров. Сводка Лесопожарного центра на 8 часов утра 12 августа:

- зарегистрировано пожаров – 129 (1 148 847 га)

- в том числе в зоне контроля – 89 (1 114 305 га)

- действует пожаров – 114 (1 146 059 га)

- в том числе в зоне контроля – 85 (1 114 245 га)

- из них локализовано – 4 (4 240 га)

- ликвидировано пожаров – 15 (2 788 га)

- обнаружено новых 11 августа – 3 (9 га).

Космический мониторинг и облет территории на вертолетах помогает обнаруживать новые очаги возгорания и оперативно тушить их, пока лесной пожар не набрал свою силу. Но в тех местах, где уже пламя набрало свою силу, по-прежнему подобраться к нему в труднодоступных местах практические невозможно. Синоптики прогнозируют осадки, но достаточно ли их будет для снижения напряженности в регионе?

Добавим, что в Красноярский край прибыла команда Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) для оказания помощи в тушении и ликвидации последствий лесных пожаров. Сто студентов-добровольцев из Москвы, Екатеринбурга, Ульяновска, Йошкар-Олы, Омска, Ижевска и других городов России разделятся на три группы для работы в Богучанском, Эвенкийском и Кежемском районах. В зону тушения возгораний их доставят на вертолетах МИ-8.

Добавим, что из-за направления ветра от дыма задыхаются эвенкийские поселки Куюмба, Ванавара, Байкит. По данным регионального Роспотребнадзора, уровень загрязнения воздуха превышен в несколько раз.

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