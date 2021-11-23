Несколько жителей Минусинска записали видеообращение Владимиру Путину по поводу вакцинации Фото: Мария ЛЕНЦ

В Минусинске Красноярского края несколько антипрививочников записали видеобращение к президенту Владимиру Путину. Они выступили против вакцинации и системы QR-кодов.

Люди пожаловались на принуждение к вакцинации, а также усомнились в эффективности процедуры и в самом препарате:

- Почему в разных регионах людей заставляют вакцинироваться, грозя отстранением от работы? Вакцина не прошла всех испытаний и люди имеют право отказаться от вакцинации сомнительным препаратом. Кроме того, мы возмущены тем, что в некоторых вузах от студентов требуют QR-коды.

Тем не менее глава краевого Роспотребнадзора сообщил, что массовая вакцинация и система QR-кодов помогла сдержать четвертую волну в регионе. Рост случаев заболевания замедлился.

Однако ситуация остается тяжелой. Так, 22 ноября в Красноярском крае ковидом заболели еще 702 человека и скончались 30. Так, что вакцинация остается единственным действенным методом борьбы с пандемией.