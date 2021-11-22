В Красноярском крае за сутки коронавирусом заболели 702 человека, погибли 30 пациентов

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Портал стопкоронавирус.рф опубликовал статистику заболеваемости на 22 ноября 2021

В красноярском крае за минувшие 24 часа жертвами ковида стали 30 пациентов, уровень заболеваемости медленно идет на спад, но по-прежнему остается на высоком уровне – 702 человека за сутки. Всего с начала пандемии коронавирус подхватили 146 966 жителя края, погибло – 7 222 пациента.

Прирост выздоравливающих потихоньку набирает обороты – за сутки смогли справиться с вирусом 701 человек, а с начала пандемии – 130 626 жителей региона.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 55 413 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 4 386 человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 4 213. Проведено тестов на коронавирус всего 4 204 782, из них за последние сутки 8 251., - пояснили в Роспотребнадзоре.