В Красноярском крае полиция подтвердила связь банковских сотрудников и интернет-мошенников Фото: Мария ЛЕНЦ

Руководитель ГСУ МВД по краю Руслан Северин подтвердил связь банковских сотрудников и дистанционных мошенников. По словам полицейского, недобросовестные работники продают конфиденциальную информацию.

- Есть недобросовестные работники банковского сектора, которые торгуют данными клиентов. Та, информация, которую мошенники используют в общении с потерпевшими, предельно конфиденциальная, вплоть до названия расчетных счетов и их количества. Однозначно, что эта информация может быть получена только в кредитных организациях, - заявил Руслан Северин.

Он также объяснил, как работают мошеннические колл-центры. Добавим, что с начала года в регионе зафиксировано более 7,5 тысяч преступлений. Раскрыто более 1,4 тысячи таких дел.