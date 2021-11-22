В Красноярском крае за год зафиксировано 7,5 тысяч мошенничеств в сфере IT Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае за год полицейские зафиксировали 7,5 тысяч случаев мошенничества в сфере информационных технологий. Об этом на пресс-конференции заявил руководители ГСУ по краю Руслан Северин.

По его словам, Красноярский край занимает 11 место по интернет мошенничествам в России, и на 1 месте по СФО. Из 7,5 тысяч зарегистрированных преступлений, раскрыто 1,4 тысячи. При этом более 50% преступлений, совершенных в крае, приходятся на Красноярск.

Северин также посоветовал красноярцам соблюдать ряд правил, чтобы не попасться на удочку мошенников:

- пользоваться принципом «никогда не доверять неизвестным»;

- любая информация подлежит проверке;

- помнить, что сотрудники банковских учреждений не будут просить перевести деньги на «безопасный» счет.