Фото с места ДТП поезда и ГАЗели в Лесосибирске 12 ноября 2021 года

Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

В Красноярском крае произошло смертельная авария, автомобиль с пассажирами грубо нарушил правила дорожного движения и выехал на железнодорожный переезд. Публикуем фотографии с места ДТП поезда и ГАЗели в Лесосибирске 12 ноября 2021 года.

Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

В 20:26 по местному времени на регулируемом ЖД переезде недалеко от Лесосибирска ГАЗель выехала на пути на запрещающий сигнал светофора прямо перед поездом. Машинист использовал экстренное торможение, но расстояние было слишком маленьким, избежать аварии не удалось. В ГАЗели находилось 7 человек, пятеро из них погибли на месте.

Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Известно, что люди, находившиеся в машине, являются сотрудниками одного предприятия. Они ехали с работы в гостиницу.

Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

В соцсетях очевидцы трагедии рассказывают, что железнодорожный переезд, где произошло столкновение – был в тот момент без регулирования.

Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

- Мы остановились напротив - они стояли на встречке.. Пошел поезд, удар - и фары встречной машины не светятся. Все. Поезд стал останавливаться. Мы вызвали скорую сразу. Скорая приехала быстро. Отправили их в голову поезда. Машина на путях впереди локомотива. Их не зацепило, а именно унесло паровозом, - пишет в соцсетях жительница Лесосибирска (орфография и пунктуация автора сохранена - прим.ред.).

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