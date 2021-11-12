В Лесосибирске грузовой поезд столкнулся с пассажирской ГАЗелью, 5 человек погибли

В ДТП погибли пятеро Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

В Лесосибирске произошла страшная трагедия – 12 ноября в 20:26 по местному времени, на регулируемом жд-переезде участка Абалаково – Лесосибирск, пассажирская ГАЗель попала под грузовой поезд. Как сообщили в МЧС, все 7 человек, находившихся в ГАЗели пострадали – 5 человек погибли, выжили только двое, среди них и водитель автомобиля. Детей-пассажиров в машине не было.

Известно, что схода железнодорожного состава с рельс не было. На месте ЧП работают 22 специалиста и 8 единиц техники. Из них от МЧС привлекалось 10 человек и 10 единиц техники.

Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

На месте также работают сотрудники МВД.

- Переезд находится в нежилой промышленной зоне, регулируемый светофорным объектом. В данный момент на место выехала следственно-оперативная группа ОМВД России по городу Лесосибирск, руководство ГИБДД города. Устанавливаются обстоятельства происшествия, - пояснили "Комсомольской правде" в пресс-службе МВД по Красноярскому краю.

Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

В соцсетях очевидцы трагедии рассказывают, что железнодорожный переезд, где произошло столкновение – был в тот момент без регулирования.

- Там ведь нерегулируемый переезд. Мы остановились напротив - они стояли на встречке.. Пошел поезд, удар - и фары встречной машины не светятся. Все. Поезд стал останавливаться. Мы вызвали скорую сразу. Скорая приехала быстро. Отправили их в голову поезда. Машина на путях впереди локомотива. Их не зацепило, а именно унесло паровозом, - пишет в соцсетях жительница Лесосибирска (орфография и пунктуация автора сохранена - прим.ред.).

Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Горожане также отмечают, что водители довольно часто проезжают этот переезд в тот момент, когда автоматическая сигнализация загорается красным сигналом, означающим приближение поезда и запрещающим движение для автомобилей.

- Переезды надо шлагбаумами оборудовать, одной сигнализации мало, - пишут жители города.

О людях, находившихся в ГАЗели известно, что все 7 человек сотрудники одного предприятия. Как пояснили в полиции, группа работников возвращалась с работы в гостиницу, когда произошло ЧП.

Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

«Комсомольская правда» запросила более подробную информацию о произошедшем в следственном управлении на транспорте Следственного Комитета.

Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

UPD: По версии КрасЖД причиной трагедии стало грубое нарушение водителем ГАЗели правил дорожного движения. Как пояснили в ведомстве, водитель пассажирского автомобиля выехал на пути в тот момент, когда на светофоре горел запрещающий сигнал перед приближающимся грузовым поездом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния столкновения избежать не удалось. После столкновения погибли 5 человек,еще 2 серьезно пострадали – их доставили в реанимацию. Локомотивная бригада не пострадала.

В КрасЖД отмечают, что с начала года это уже шестое ДТП на переездах в Красноярском крае . Все дорожно-транспортные происшествия произошли по вине водителей, грубо нарушивших правила.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Трое человек погибли в страшном ДТП с микроавтобусом и фурой в Красноярском крае в ночь на 12 ноября

Трагическая авария произошла в Красноярском краев ночь на 12 ноября – трое человек погибло, а еще один пассажир и двое водителей не пострадали. Как сообщают в МВД, на трассе в Сухобузимском районе столкнулись микроавтобус «Мерседес» и фура МАЗ с полуприцепом. (Подробнее)